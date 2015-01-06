В районе Бронкс Нью-Йорка ранили двоих полицейских

В Бронксе, одном из районов Нью-Йорка, расстреляли двоих полицейских, сообщает Газета.Ru со ссылкой на NBC.

Пока не установлена причины стрельбы.

Пострадавшие офицеры доставлены в больницу. Врачи полагают, что их ранения не смертельны.

Подробности инцидента пока не известны.

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