В Канаде прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Информация о пострадавших или погибших сейчас выясняется.

Сегодня, 8 октября, в канадской провинции Нью-Брансуик прогремел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода компании Irving Oil с последующим возгоранием.

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Об этом сообщает телеканал CBC News со ссылкой на очевидцев. Так, по словам местных жителей, они услышали сильный взрыв, после чего начался пожар. Столб дыма было видно за несколько километров.

В компании Irving Oil сообщили, что на НПЗ в городе Сент-Джон произошел "серьезный инцидент". Информация о пострадавших или погибших сейчас выясняется.

"Мы активно проводим оценку ситуации на это время и позже предоставим больше информации", - говорится в сообщении компании.

Завод Irving Oil в Сент-Джоне является крупнейшим в стране, его мощность составляет 300 тыс. баррелей нефтепродуктов в день.