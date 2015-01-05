В Ливии неизвестный военный самолет атаковал греческое судно: погибли двое членов экипажа

Неизвестный военный самолет в воскресенье, 4 января, атаковал греческий танкер в порту Дерна на востоке Ливии, убив двух членов экипажа и ранив еще двух, передает DW.de.

Об этом, ссылаясь на брифинг руководителей судна, заявило министерство морского торгового флота Греции, сообщает информационное агентство АР. Согласно распространенному 5 января заявлению, инцидент произошел, когда корабль Araevo, который ходит под либерийским флагом, стоял в гавани.

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Экипаж Araevo состоял из 26 человек - 21 филиппинца, 3 греков и 2 румын, отмечается в сообщении. По данным греческих властей, на борту танкера было 12600 тонн топлива, сейчас оценивается нанесенный ущерб. Дерна является оплотом исламских экстремистов, которые поддерживают группировку "Исламское государство". Военный конфликт в Ливии вспыхнул меньше чем через четыре года после того, как НАТО поддержало ливийских повстанцев и убило диктатора Муаммара Каддафи.