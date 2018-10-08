Европейская народная партия избрала своим президентом в ПАСЕ поляка Поцея

Двумя ключевыми кандидатами были глава немецкой делегации Ник Андреас и поляк Александр Поцей.

Поляк Александр Поцей был избран главой крупнейшей политической группы в ПАСЕ, Европейской народной партии.

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Как сообщает ЕвроПравда, должность руководителя группы осталась вакантной после того, как на волне коррупционного скандала ушел в отставку тогдашний председатель группы, румын Чезар Флориан Преда. Его обвинили в лоббировании интересов Азербайджана, предположительно – за финансовое вознаграждение.

Сейчас двумя ключевыми кандидатами были глава немецкой делегации Ник Андреас и поляк Александр Поцей. По итогам тайного голосования поляк победил, получив 35 голосов, немца поддержали 30 депутатов, взявших бюллетени.

Поцей представляет партию "Гражданская платформа" и является относительно новым членом ПАСЕ, работает в ассамблее с 2016 года.