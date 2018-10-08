Арестованный в Китае президент Интерпола ушел в отставку

Президент Интерпола Мэн Хунвэй, которого в Китае подозревают в нарушении закона, подал в отставку. Новый президент организации будет назначен в ноябре.

В организации заявляют, что президент Интерпола Мэн Хунвэй написал заявление об отставке с занимаемой должности.

"Сегодня, в воскресенье, 7 октября, генеральный секретариат Интерпола во французском Лионе получил заявление об отставке от господина Мэна Хунвэя с должности президента Интерпола, которая немедленно вступает в силу", - говорится в заявлении международной полицейской организации, которая была распространена в воскресенье, пишет DW.

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Исполняющим обязанности президента Интерпола станет представитель Южной Кореи Ким Йонг Ян, а новый президент организации будет назначен во время заседания Интерпола, которое состоится 18-21 ноября в Дубае.

Ранее в воскресенье в китайском антикоррупционном ведомстве заявили, что задержанный президент Интерпола Мэн Хунвэй подозревается в нарушениях закона. При этом ни о местонахождении, ни о конкретных подозрениях в отношении главы Интерпола Мэна информация отсутствует. Он исчез после того, как в конце сентября поехал в Китай.

Мэн Хунвэй занял пост президента Интерпола в ноябре 2016 года. Ранее он работал заместителем министра общественной безопасности Китая. Он стал первым представителем Китая, который возглавил Интерпол.