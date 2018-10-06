Российские тролли ведут кампанию по дезинформации британских подростков - СМИ

Экспертам еще предстоит проанализировать более 3 млн сообщений в соцсетях, результаты анализа могут быть опубликованы уже сегодня.

Российские тролли пытаются манипулировать британскими подростками в популярных соцсетях.

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Как пишет газета The Times, ссылаясь на американских исследователей, сообщения распространяются в Twitter, Youtube, Instagram и Tumblr.

Создатели фэйковых аккаунтов позиционируют себя как поклонников книг о Гарри Поттере, фильмов с участием Эммы Уотсон и поэзии Сильвии Плат. Через Youtube-канала «Блю Питер русской пропаганды» («the Blue Peter of Russian propaganda) тролли публиковали дезинформацию относительно отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Собеседники издания рассказали, что действия троллей в соцсетях координировались Агентством интернет-исследований из Санкт-Петербурга, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. The Times пишет, что один из аккаунтов, созданный агентством, пытался обратиться к подросткам, позиционируя себя и своего автора как сторонника прав геев, другие - как сторонники феминисток, эко-активистов.

Экспертам еще предстоит проанализировать более 3 млн сообщений в соцсетях, результаты анализа могут быть опубликованы уже 6 октября.