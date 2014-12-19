В Индонезии из-за извержения вулкана пострадали уже девять туристов

13:37, 19 декабря 2014
Мир
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В результате извержения вулкана Гамалама на индонезийском острове Тернате пострадали как минимум девять туристов, еще один числится пропавшим без вести.

delate.info

Об этом сообщил национальный центр по предотвращению стихийных бедствий, передает ТАСС.

Власти вынуждены были закрыть местный аэропорт, расположенный в 30 км от вулкана. Как отметили в ведомстве, извержение началось в ночь на 19 декабря, опасные частицы и столб пепла поднимались на высоту до 2 км.

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В Индонезии расположено около 500 вулканов, из которых 128 считаются активными, а 65 названы опасными.

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