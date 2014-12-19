В Индонезии из-за извержения вулкана пострадали уже девять туристов
13:37, 19 декабря 2014Мир
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В результате извержения вулкана Гамалама на индонезийском острове Тернате пострадали как минимум девять туристов, еще один числится пропавшим без вести.
Столб пепла поднимался на высоту до 2 км / delate.info
Об этом сообщил национальный центр по предотвращению стихийных бедствий, передает ТАСС.
Власти вынуждены были закрыть местный аэропорт, расположенный в 30 км от вулкана. Как отметили в ведомстве, извержение началось в ночь на 19 декабря, опасные частицы и столб пепла поднимались на высоту до 2 км.
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В Индонезии расположено около 500 вулканов, из которых 128 считаются активными, а 65 названы опасными.
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