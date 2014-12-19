В Индонезии из-за извержения вулкана пострадали уже девять туристов

Об этом сообщил национальный центр по предотвращению стихийных бедствий, передает ТАСС.

Власти вынуждены были закрыть местный аэропорт, расположенный в 30 км от вулкана. Как отметили в ведомстве, извержение началось в ночь на 19 декабря, опасные частицы и столб пепла поднимались на высоту до 2 км.

Читайте такжеНа Гавайях извергается вулкан Килауэя, местных жителей эвакуируют (фото)

В Индонезии расположено около 500 вулканов, из которых 128 считаются активными, а 65 названы опасными.