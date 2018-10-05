В Австралии от укуса морской змеи впервые умер человек

Смерть от укуса морских змей – довольно редкое явление, несмотря на их смертельный яд.

У северного побережья Австралии 23-летний британец скончался после укуса морской змеи на рыболовецком судне.

Змея укусила его, когда он вытащил рыбальскую сеть, сообщает ТСН со ссылкой на The Guardian. Судно тогда находилось в 70 морских милях (около 130 километров) от острова Грут-Айленд. Когда лодка наконец дошла до берега, медикам оставалось констатировать смерть британца.

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Отмечается, что смерть от укуса морских змей – довольно редкое явление, несмотря на их смертельный яд. Они считаются неагрессивными и редко атакуют людей, если их не провоцировать.

Чаще всего атаки морской змей встречаются именно на траулерах, однако обычно они несмертельные – рептилия выпускает недостаточно яда. В водах Австралии это первый смертельный случай укуса морской змеи.

Ранее УНИАН сообщал, что в США мужчину укусила отрубленная голова гремучей змеи, и выпустила весь яд вместо обычной порции.