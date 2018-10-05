КНДР приостановила демонтаж своего основного ядерного полигона - СМИ

Соответствующие работы не проводятся с начала августа.

Власти Северной Кореи приостановили демонтаж своего основного ядерного полигона Сохе.

Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование аналитического центра 38 North при университете им. Джона Хопкинса.

Отмечается, что в соответствии со спутниковыми снимками в конце сентября, демонтаж полигона было остановлено, поскольку в июле на территории Сохе происходили активные действия по разборке ключевых объектов.

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По словам аналитиков, остановка демонтажа не обязательно может означать отказ КНДР от денуклеаризации. Они считают, что это может быть обусловлено предстоящим визитом международных наблюдателей или же визитом госсекретаря США Майка Помпео, в результате договоренностей с которым и может произойти окончательное закрытие полигона.

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в октябре нынешнего года. По его словам, Госдепартамент США ведет подготовку и занимается обеспечением условий, чтобы новая встреча Трампа и главы КНДР могла состояться уже этой осенью.