Безопасность в Черном море является приоритетом для НАТО - генсек
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что безопасность в Черном море является приоритетом для НАТО.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Комиссии НАТО-Грузия на уровне министров обороны стран-членов Альянса.
"Мы также обеспокоены наращиванием Россией военного потенциала в регионе Черного моря. Безопасность в Черном море является приоритетом для НАТО и Грузии. Мы сотрудничаем вместе здесь теснее, чем когда-либо прежде", - заявил Столтенберг.
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В связи с этим он сообщил, что Альянс помогает в подготовке военнослужащих береговой охраны Грузии, способствует большему взаимодействию военно-морских сил Альянса и Грузии, также продолжается сотрудничество между Объединенным морским оперативным центром Грузии и морским командованием НАТО.
"Сегодня союзники вновь заявили о полной поддержке суверенитета, безопасности и территориальной целостности Грузии. Мы призываем Россию прекратить признавать Абхазию и Южную Осетию и вывести ее силы из этих регионов Грузии", - заявил Столтенберг.
Ранее сообщалось, что Россия значительно усилила свое военное присутствие в оккупированном Крыму.