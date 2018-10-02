В Польше украинец с топором набросился на прохожих
19:03, 02 октября 2018Мир
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В результате нападения пострадали три человека, двоих из них госпитализировали, а после оказания медицинской помощи всех отпустили домой.
Сейчас украинца задержали / фото flickr.com/photos/lplewnia
В польском городе Собене-Езьори Мазовецкого воеводства 35-летний украинец с топором напал на прохожих.
Об этом сообщает RMF24, передает ТСН. Как отмечается, инцидент произошел 1 октября днем на одной из центральных улиц города.
В результате нападения пострадали трое человек, двоих из них госпитализировали, а после оказания медицинской помощи всех отпустили домой.
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Сейчас украинец задержан, вскоре ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Кроме этого сообщается, что у нападающего взяли кровь, чтобы проверить, находился ли он под действием наркотических или психотропных веществ во время нападения.
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