В Польше украинец с топором набросился на прохожих

В результате нападения пострадали три человека, двоих из них госпитализировали, а после оказания медицинской помощи всех отпустили домой.

В польском городе Собене-Езьори Мазовецкого воеводства 35-летний украинец с топором напал на прохожих.

Об этом сообщает RMF24, передает ТСН. Как отмечается, инцидент произошел 1 октября днем на одной из центральных улиц города.

В результате нападения пострадали трое человек, двоих из них госпитализировали, а после оказания медицинской помощи всех отпустили домой.

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Сейчас украинец задержан, вскоре ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Кроме этого сообщается, что у нападающего взяли кровь, чтобы проверить, находился ли он под действием наркотических или психотропных веществ во время нападения.

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