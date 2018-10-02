Путин и Трамп оказались на дне рейтинга доверия европейцев - опрос

Путину не доверяют 62% опрошенных, в то время как Трампу не верят 70%.

Европейцы к президенту США Дональду Трампу относятся даже хуже, чем к президенту РФ Владимиру Путину.

Читайте такжеМакрон незаметно раскритиковал Трампа на Генассамблее ООН - СМИ

Такой вывод делается в исследовании Pew Research, основываясь на опросе жителей 25 стран. В исследовании определяли отношение к пяти мировым лидерам: немецкому канцлеру Ангеле Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрону, председателю КНР Си Цзиньпину, а также Трампу и Путину.

В сложившемся рейтинге первую строчку занимает Меркель. 52% процента опрошенных ответили, что доверяют канцлеру Германии.

На втором месте закрепился Эммануэль Макрон: ему доверяет 42% респондентов.

А вот китайский, российский и американский лидеры получили больше негативных отзывов, чем позитивных. При этом худшим в рейтинге стал Трамп, ему не доверяет 70% опрошенных.

Путину не верят 62 % респондентов, а китайскому лидеру - 56%.

Отношение европейцев к Трампу поразительно негативное, особенно по сравнению с рейтингами, полученными его предшественником во время пребывания у власти. Исследование, проведенное в четырех европейских странах с 2003 года, показывает четкую картину восприятия американских президентов.

Джордж Буш, чья внешняя политика была в целом непопулярна в Европе, получил низкие рейтинги во время своего президентства, в то время как у Барака Обамы, который пользовался сильным одобрением в этих четырех странах во время его пребывания в должности, было наоборот. После выборов 2016 года доверие к американскому президенту упало, а рейтинги Трампа напоминали рейтинги Буша под конец его второго срока.

Как сообщал УНИАН, журналист заявил, что среднестатистический россиянин разлюбил президента РФ Владимира Путина.