Журналист объяснил, почему россияне разлюбили Путина

Сотник полагает, что президент для поднятия рейтинга, "может быть, и хотел бы начать какую-нибудь войну, но, во-первых, нет силенок".

Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник заявил, что среднестатистический россиянин разлюбил президента РФ Владимира Путина.

"Любовь ушла и помидорчики увяли", поскольку российский лидер взорвал пьедестал, на котором она так долго держалась, рассказал литератор во время чата на "Главреде".

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"А любовь держалась на пенсионерах, на этих бабушках и дедушках. А теперь он взял и разрушил этот пьедестал (в стране повысили налог на добавленную стоимость и пенсионный возраст — Ред.). И стоять ему больше не на чем. Поэтому любви больше не будет", — отметил собеседник.

По его словам, "увы, Россия — женская душа: она долго любила Вовочку, любила, любила и вот разлюбила, не мил он ей больше, не мил".

"И как бы он ни пытался поднять свой унылый рейтинг (в августе стало известно, что рейтинг главы РФ рухнул — Ред.), рейтинг больше не поднимется. Рассказывать, конечно, можно что угодно, что он и будет делать через своих прикормленных социологов — рассказывать о поднимающемся рейтинге…", — добавил журналист.

Сотник полагает, что президент для поднятия рейтинга, "может быть, и хотел бы начать какую-нибудь войну, но, во-первых, нет силенок". "Деньги есть, а силенок — нет, воевать некем", — подчеркнул публицист.

Как сообщал УНИАН, ранее российский журналист рассказал, куда Путин может направить танки.