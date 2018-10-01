Washington Post: Каждый день войны в Украине нужно считать новым актом агрессии России

И за каждый такой день Москва должна быть наказана.

В своей речи перед Генеральной ассамблеей ООН, посвященной защите суверенитета, президент Дональд Трамп почти не вспоминал о России. Он лишь сделал небольшие комментарии о зависимости Германии от российских энергоносителей.

Но Трамп мог напомнить о том, как Россия много раз нарушала суверенитет других стран. Это была большая ошибка. Под руководством Владимира Путина Москва стала наибольшей угрозой для суверенитета других народов.

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Об этом пишет бывший посол США в России Майкл Макфол на страницах Washington Post, напоминая о том, как российские войска вторглись в Грузию в 2008 и Украину в 2014-м годах, перекроив границы соседей. Кроме того, Путин отправил войска в Сирию в 2015 году, чтобы защитить жестокого диктатора Башара Асада, который не очень проникается уважением к суверенности своего народа и совершил военные преступления против сирийцев. И именно Путин нарушил суверенитет США в 2016 году, попытавшись повлиять на исход американских выборов с помощью ботов, троллей, пропаганды и, вероятно, прямого сотрудничества с избирательной командой Трампа. В 2018-м Путин и его режим нарушили суверенитет Великобритании, попытавшись убить экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Все это – не нормальные инструменты внешней политики, а уголовные действия. Россия под руководством Путина начала на протяжении последних лет действовать как агрессивное государство, нарушая законы, нормы и ценности международной системы. Если Трамп сам не начнет работу над противодействием путинским нарушением чужого суверенитета, тогда Конгресс должен заставить администрацию сделать это. За каждое преступление должно быть наказание. Новые экономические санкции, по мнению Макфола, довольно грубый, но необходимый инструмент для наказания России за наглое и незаконное поведение.

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В последнее время в Конгрессе появились несколько законопроектов о новых санкциях, в частности «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DAASKA), «Акт о защите выборов от угроз путем установки красных линий» (DETER) и «Акт о сотрудничестве с союзными партнерами в Европе в сфере энергетической безопасности». По мнению экс-дипломата, Конгрессу стоит выделить лучшие элементы из всех этих законопроектов и принять один новый документ, который должен попасть на стол президента США еще до среднесрочных выборов в ноябре. Стоит придерживаться нескольких ключевых принципов, чтобы принять такой новый законопроект.

Во-первых, по мнению Макфола, Конгресс должен поддержать, а Трамп подписать законопроект о превентивных санкциях, действие которых начнется автоматически, как только Россия снова совершит что-то агрессивное в будущем. Эта стратегия сдерживания послужит защите американского суверенитета во время выборов, как и DETER, но она также должна касаться других политических сфер, где нужно сдерживать агрессию Москвы.

Во-вторых, Россию нужно наказать новыми санкциями за те преступления, которые она уже совершила. К примеру, каждый день поддержки войны на Востоке Украины со стороны Кремля должен расцениваться как его новый незаконный поступок. И вместо того, чтобы просто сохранять действие уже существующего давления за вторжение в Украину, США стоит принять законодательный график систематического усиления, если Москва будет продолжать вести себя агрессивно.

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В-третьих, конкретные санкции нужно воплощать в ответ на конкретные российские действия или будущие поступки. Таким образом, их можно будет снимать, как только Москва откажется и отступит в определенных эпизодах.

В-четвертых, будущие санкции должны напрямую наносить удар по правительству России, государственных организациях и долговых инструментах российского правительства, а также по компаниях, которые находятся в государственной собственности. Кроме того, они должны касаться государственных СМИ и подконтрольных правительству социальных сетей. Частный сектор не должен страдать от санкций, если он не оказывает прямую поддержку агрессивной внешней политике России.

В-пятых, новый законопроект должен ликвидировать анонимность в формах собственности компаниями и недвижимостью, а также в транзакциях средств за рубеж через различные юридические фирмы. Это обеспечит большую прозрачность российских инвестиций и экономической активности в других странах.

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Шестой принцип касается злоупотреблений Кремля доступом к возможностям «Интерпола». Нужно остановить российскую привычку использовать международные ордера на арест по политическим соображениям. Новому законопроекту стоит перенять пункты DAASKA, в которых речь идет о введении специальных санкций против Кремля, чтобы не позволить ему в будущем злоупотреблять процедурами «Интерпола».

Изменят ли новые санкции поведение Путина? Вряд ли. Сдержит ли угроза введения новых санкций его проступки в будущем, особенно в вопросе вмешательства в американские выборы? Вероятно. Подаст ли новый законопроект о санкциях сигнал о намерении США сдерживать агрессивные действия Путина? Еще бы. Макфол напоминает, что российское правительство продолжает утверждать, что якобы санкции никак не влияют на Россию. Но при этом же в Кремле очень стараются добиться их смягчения или отмены. Поэтому, очевидно, они действуют. И Конгресс должен принять новый закон о них еще этой осенью.