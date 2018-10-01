Эксперт напророчила Путину печальное будущее: будут гонять по миру "как Каддафи и других диктаторов"

Эксперт-международник считает, что российский президент может стать соучастником в деле об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.

Своими заявлениями по делу отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля, президент Российской Федерации Владимир Путин выставляет себя соучастником преступления. Такими действиями он провоцирует Европу на применение персональных санкций.

Об этом заявила эксперт-международник Ирина Верещук, передает «Обозреватель». По ее мнению, в результате, российского президента будут гонять по миру как Муаммара Каддафи и других диктаторов.

"Путин говорит о них: "Ну что вы, я посмотрел на этих ребят - нормальные ребята, просто приехали". То есть Путина тоже в это включили. Он даже не подумал: может стоит абстрагироваться, все-таки я лидер такой могучей страны, я не могу опускаться до уровня каких-то двух туристов, которые хотят посмотреть на шпиль и на часы", - сказала Верещук.

Читайте такжеСолсбери проведет "ребрендинг" из-за истории с отравлением "Новичком"

Она заверила, что мнение британской стороны абсолютно верно: не может президент страны комментировать такие вещи. Это означает, что он точно отдавал приказ. А это для мирового сообщества является еще одним аргументом в пользу того, что в деле Скрипалей действовала группа лиц по предварительному сговору.

"Без заявлений Путина можно было бы предположить, что это непрофессиональные действия самой разведки. А теперь уже все, и сейчас надо спросить о его соучастии и его ответственности в этом деле", - добавила эксперт.

"Все это вызывает... Ну, сначала это было недоумение, а сейчас это пренебрежение. Потому что реально не может человек такого уровня, каким он себя представляет, так себя вести", - сказала Верещук.