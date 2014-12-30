В Москве сорван показ фильма ”Сильнее, чем оружие” о событиях на Майдане

Как передает Радио Свобода, сразу после начала показа в здание ворвались представители полиции, и было объявлено, что здание заминировано, но при этом никому не разрешают его покидать. Среди множества зрителей, заблокированных в здании - режиссер Аскольд Куров, журналисты Инна Денисова и Алексей Крижевский.

Читайте такжеКНДР просит Россию запретить показ скандального фильма "Интервью"

Как сообщается в анонсе показа в фейсбуке, «фильм «Сильнее, чем оружие» о событиях прошедшего года в Украине. Авторами картины выступили 10 украинских кинематографистов, которые во время протестных движений в Киеве создали творческое объединение #BABYLON’13. Участники объединения сняли более 170 фильмов и зафиксировали более 1000 часов событий — от попытки захвата администрации президента 1 декабря до боев на руинах донецкого аэропорта».