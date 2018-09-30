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Москва отреагировала на заявление главы МВД США о морской блокаде РФ

14:19, 30 сентября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Блокада России Военно-морскими силами США может повлечь ответные меры со стороны Москвы, что приведет к "эскалации напряжения между двумя странами".

Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов, передает RT.

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"Обескураживает, что наши партнеры вместо того, чтобы договариваться по актуальной международной проблематике, опять включают режим угроз, санкций и каких-то недружественных действий. Конечно, у нас есть чем ответить… Но это может привести к эскалации напряженности между нашими странами", - сказал Морозов.

Накануне глава МВД США Райан Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.

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Теги: #США и Россия