Москва отреагировала на заявление главы МВД США о морской блокаде РФ

В Госдуме РФ сочли слова Райна Зинке "обескураживающими".

Блокада России Военно-морскими силами США может повлечь ответные меры со стороны Москвы, что приведет к "эскалации напряжения между двумя странами".

Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов, передает RT.

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"Обескураживает, что наши партнеры вместо того, чтобы договариваться по актуальной международной проблематике, опять включают режим угроз, санкций и каких-то недружественных действий. Конечно, у нас есть чем ответить… Но это может привести к эскалации напряженности между нашими странами", - сказал Морозов.

Накануне глава МВД США Райан Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.