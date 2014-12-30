Казахстан заявляет о готовности к проведению переговоров в нормандском формате

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В частности, в сообщении отмечается, что Назарбаев во время своих декабрьских визитов в Киев и Москву обсуждал пути возможного выхода из украинского кризиса.

Также сказано, что после указанных встреч Назарбаев обсудил эту тему в ходе телефонных разговоров с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В результате переговоров с президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным было согласовано возможно проведение встречи лидеров двух стран в Астане с участием Меркель и Олланда.

Читайте такжеПорошенко, Меркель, Олланд и Путин встретятся 15 января в Астане"Со своей стороны Казахстан готов к проведению переговоров 15-16 января 2015 года или в другое удобное для сторон время", - сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря президент Украины Порошенко заявил, что 15 января в столице Казахстана Астане состоится встреча в «нормандском формате».