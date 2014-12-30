Могерини заявляет о необходимости начать с РФ прямую дискуссию

13:52, 30 декабря 2014
Мир
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Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет о необходимости начать с Россией прямую дискуссию.

REUTERS

Об этом она сказала в интервью итальянской газете La Republica. "Текущая ситуация для России очень тяжелая. И в ее интересах сделать вклад, чтобы положить конец конфликту. В то же время, мы все знаем, что Россия играет важную роль не только в Украине, но также в Сирии, Иране, на Среднем Востоке, в Ливии. Мы должны открыть прямую дискуссию с Москвой по поводу наших взаимоотношений и о роли, которую Россия может играть в других кризисах", - сказала Федерика Могерини.

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В связи с этим Федерика Могерини отметила, что найти выход из кризиса хотят Украина и США. "Даже в Киеве все задавались вопросом, как можно положить конец конфликту. Я часто беседую с Керри (государственный секретарь США Джон Керри), и есть полное единство взглядов в отношении кризиса", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Федерика Могерини намерена во время заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, запланированного на 19 января, провести "стратегическую дискуссию" по России.

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