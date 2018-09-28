США впервые использовали истребитель F-35 в бою

Истребитель взлетел с борта десантного корабля USS Essex в Аравийском море.

США в четверг, 27 сентября, впервые использовали истребитель F-35 в условиях боевых действий.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, речь идет о модели F-35B, которая способна совершать вертикальную посадку.

Истребитель взлетел с борта десантного корабля USS Essex в Аравийском море и поразил связанную с талибами цель на территории Афганистана.

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F-35 - истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. ВВС США эксплуатируют их с 2016 года.

Модель истребителя F-35B - единственная из трех в линейке, которая способна совершать вертикальную посадку. Помимо этого, она требует минимальную для разбега дистанцию.

К 2020 году планируется выпустить более 3000 самолетов такого типа, которые поступят на вооружение 11 стран.

В мае 2018 года Израиль стал первой страной, использовавшей F-35 для выполнения боевой задачи.