​Обнаружено несколько тел погибших в крушении самолета AirAsia

Об этом заявил глава гражданской авиации Индонезии, пишет Deutsche Welle.

Читайте такжеВ районе поисков Airbus найдено тело человека и предметы багажа

По данным местных военных, было обнаружено два объекта, напоминающие дверь самолета и спасательный трап. Они находились в 10 км от того места, где лайнер пропал с радаров. Эту информацию подтвердил также представитель министерства транспорта Индонезии.

Кроме того, как сообщает Associated Press, ВМС Индонезии обнаружили и подняли на борт одного из кораблей несколько тел людей, погибших при крушении авиалайнеракомпании AirAsia.

Согласно сообщению, тела были найдены недалеко от острова Борнео. На погибших не были надеты спасательные жилеты, отмечается в сообщении.