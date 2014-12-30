​Обнаружено несколько тел погибших в крушении самолета AirAsia

11:08, 30 декабря 2014
Мир
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В ходе поисковой операции были обнаружены несколько тел пассажиров и обломков пропавшего 28 декабря лайнера AirAsia. 

REUTERS

Об этом заявил глава гражданской авиации Индонезии, пишет Deutsche Welle.

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По данным местных военных, было обнаружено два объекта, напоминающие дверь самолета и спасательный трап. Они находились в 10 км от того места, где лайнер пропал с радаров. Эту информацию подтвердил также представитель министерства транспорта Индонезии.

Кроме того, как сообщает Associated Press, ВМС Индонезии обнаружили и подняли на борт одного из кораблей несколько тел людей, погибших при крушении авиалайнеракомпании AirAsia.

Согласно сообщению, тела были найдены недалеко от острова Борнео. На погибших не были надеты спасательные жилеты, отмечается в сообщении.

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