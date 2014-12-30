Эвакуация с парома Norman Atlantic завершена

Спасательные вертолеты забрали последних людей с парома Norman Atlantic во второй половине дня 29 декабря. Таким образом завершилась эвакуация пассажиров и экипажа с судна, которая длилась около 36 часов. Последним борт Norman Atlantic покинул капитан Арджилио Джакомацци, сообщает DW.DE. "Спасательная операция стала одной из самых сложных из-за волнения на море, сильного дождя и штормового ветера", - рассказал министр морской торговли Греции Милтиадес Варвисиотис.

Читайте такжеЭвакуированные с парома Norman Atlantic украинки добрались до Италии

Подтверждена гибель десяти человек. Всего было спасено 427 человек с парома, включительно с 56 членами экипажа, сообщил министр транспорта Италии Маурицио Перхоти. Впрочем, на борту было зарегистрировано 478 человек, из них 422 пассажиры. По словам Перхоти, пока неясно, что вызвало разногласия: ошибки в списках пассажиров или то, что кто-то не поднялся на паром. Впрочем, он не исключает, что не все были найдены. Поэтому поисковая операция продолжается.

Премьер-министры обеих стран, которые проводили спасательную операцию, высоко ее оценили. По словам главы греческого правительства Антониса Самараса, "беспрецедентная операция спасла жизни сотен пассажиров (...) - при сложных условиях". Итальянский премьер Маттео Ренци отметил, что впечатляющие спасательные усилия предотвратили "массовое кровопролитие на море".

С другой стороны, пассажиры утверждают, что эвакуация была хаотичной. По их словам, спасательных лодок было недостаточно на судне. Водитель грузовика, которого спасли с парома, описал ситуацию на судне во время эвакуации как "хаос и панику".

Напомним, что паром Norman Atlantic, который принадлежит греческой компании ANEK, выполнял рейс из греческого порта Патры в итальянскую Анкону. Пожар на нем начался на одной из автомобильных палуб утром 28 декабря, когда судно находилось в водах к западу от берегов острова Корфу. С того времени его отнесло на несколько десятков километров на северо-запад вдоль побережья Албании.