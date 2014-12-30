Количество жертв пожара на пароме увеличилось
02:39, 30 декабря 2014Мир
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Количество погибших после пожара на пароме Norman Atlantic увеличилось до 10.
Количество жертв пожара на пароме увеличилась / nikos.gr
Более 400 человек, которые были на борту - эвакуировали. Среди них - две гражданки Украины, сообщает ВВС Украина.
Как сообщил спикер МИД Евгений Перебийнис в Twitter, они успешно добрались до Италии.
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Итальянская власть заявляет, что не возможно проверить точное количество людей, которые были на судне.
Ранее компания-перевозчик сообщила, что на борту во время отправления было 478 человек.
По данным министра транспорта Италии, с судна забрали 427 человек.
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