Индия потратит более 8 млрд долл. на строительство шести неатомных субмарин - СМИ

Об этом говорится в сообщении индийского министерства обороны, которое цитирует ТАСС.

”На заседании Совета по оборонным закупкам было принято решение построить шесть подводных лодок стоимостью около 500 млрд рупий”, - уточняет оборонное ведомство. До этого стоимость будущего соглашения не раскрывалась.

Ранее также сообщалось, что власти Индии одобрили создание комиссии, которая выберет местные верфи для строительства субмарин, предположительно, совместно с иностранным партнером. Победитель будет определен в ходе тендера.

О том, что Индия не будет закупать за рубежом две таких субмарины для последующего лицензионного производства здесь еще четырех, как первоначально планировалось, а построит все шесть на территории страны, было объявлено в октябре текущего года. Сама программа закупки НАПЛ была инициирована еще в 2007 году.

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На сегодняшний день на вооружении военно-морских сил Индии состоят 10 российских подводных лодок класса ”Кило”, четыре немецкие дизель-электрические субмарины и полученная от России в аренду сроком на 10 лет атомная подводная лодка ”Нерпа”.

Новое правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди после прихода к власти по итогам всеобщих парламентских выборов в мае текущего года дало начало кампанию ”Сделай в Индии”, которая должна, в частности, способствовать открытию в Индии совместных производств местных и зарубежных компаний. Она нацелена на максимальную локализацию производства, в том числе, в оборонной промышленности.