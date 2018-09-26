"Вам с полонием или новичком?": Могерини категорически отказалась от предложенной дипломатом РФ чашки чая (видео)
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини отказалась от чашки чая, предложенной постпредом РФ при ООН Василием Небензей.
Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook блоггер Сергей Наумович.
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После того, как Могерини села за стол переговоров, Небензя протянул ей чашку, на что дипломат отреагировала категорическим отказом, о чем говорят ее жесты, зафиксированные на видео.
Могерини не только просигнализировала ладошкой о нежелании принимать чашку, а еще и отодвинула ее подальше, параллельно помахивая головой.
Пользователи соцсети сразу связали этот жест с подпорченной репутацией России после серии отравлений и их попыток со стороны России.
«Принц Новичок высокогорный», «Вам чай с полонием или новичком, Федерика?», «Очень не смешно. Недавно видел, как Варфоломею хотели что-то подсунуть, когда Гундяев ухватил не свой стакан. Ну и Литвиненко не забыт. Что-то в Кремле увлеклись», – пишут пользователи в комментариях к посту.