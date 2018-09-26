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"Вам с полонием или новичком?": Могерини категорически отказалась от предложенной дипломатом РФ чашки чая (видео)

11:39, 26 сентября 2018
Мир
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Могерини отказывается от предложенной Небензей чашки чая / фото Nasha Canada, Twitter

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини отказалась от чашки чая, предложенной постпредом РФ при ООН Василием Небензей.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook блоггер Сергей Наумович.

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После того, как Могерини села за стол переговоров, Небензя протянул ей чашку, на что дипломат отреагировала категорическим отказом, о чем говорят ее жесты, зафиксированные на видео.

Могерини не только просигнализировала ладошкой о нежелании принимать чашку, а еще и отодвинула ее подальше, параллельно помахивая головой.

Пользователи соцсети сразу связали этот жест с подпорченной репутацией России после серии отравлений и их попыток со стороны России.

«Принц Новичок высокогорный», «Вам чай с полонием или новичком, Федерика?», «Очень не смешно. Недавно видел, как Варфоломею хотели что-то подсунуть, когда Гундяев ухватил не свой стакан. Ну и Литвиненко не забыт. Что-то в Кремле увлеклись», – пишут пользователи в комментариях к посту.

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Теги: #Федерика Могерини#Василий Небензя#Новичок