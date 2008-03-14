ГАИ Беларуси будет сдавать зачеты по организации ”живых щитов”? (фоторепортаж)

Министр внутренних дел Беларуси Владимир НАУМОВ за использование инспекторами ГАИ «живого щита» при задержании пьяного водителя объявил строгий выговор начальнику ГАИ МВД Беларуси Александру МЕНДЕЛЕВУ, а также взыскания - начальникам ГАИ Минска и Минской области, начальнику ГАИ Октябрьского района Минска, командирам двух батальонов ГАИ.

Как сообщает интернет-сайт "Беларускія навіны", сотрудники ГАИ, принимавшие участие в операции по задержанию пьяного водителя, отстранены от исполнения служебных обязанностей на период правовой оценки происшедшего прокуратурой.

«Вина сотрудников ГАИ при любом «раскладе» очевидна, так как была создана реальная угроза жизни и здоровью людей», - сказал В.НАУМОВ.

В свою очередь начальник управления Госавтоинспекции МВД Беларуси Александр МЕНДЕЛЕЕВ сообщил, что расследование чрезвычайного происшествия, которое произошло вечером 2 марта на 8-м км автодороги Минск - Микашевичи, будет завершено в течение пяти дней. «В течение пяти дней оно будет закончено, а результаты отданы в прокуратуру для правовой оценки. В случае наличия состава преступления будет возбуждено уголовное дело», - сказал он.

По его словам, «данный случай будет рассмотрен в каждом подразделении ГАИ, будут проведены дополнительные занятия с сотрудниками со сдачей как практического, так и теоретического зачета».

А.МЕНДЕЛЕВ считает, что действия сотрудников ГАИ в сложившейся ситуации были недостаточно грамотными. «Это недостаточная профессиональная подготовка. К нашей радости, такие случаи, как погони, не часты в нашей стране, но, тем не менее, выполняя свой долг, сотрудники ГАИ при задержании преступника либо нетрезвого водителя должны делать так, чтобы не пострадали другие участники дорожного движения. То есть ни в коей мере так, как это случилось 2 марта», - подчеркнул он.

При этом начальник ГАИ Беларуси отметил, что у Госавтоинспекции в настоящее время есть все необходимые возможности и технические средства для того, что задерживать таких нарушителей.

Как сообщал УНИАН, 2 марта трижды судимый гражданин на автомобиле «Volkswagen Golf3» в состоянии алкогольного опьянения выехал из Гомеля в сторону Минска. При подъезде к столице на 8-м км автодороги Минск - Микашевичи сотрудниками ГАИ была предпринята попытка остановить нарушителя с помощью «живого щита» из частных легковых автомобилей с людьми.

Графика Комсомольской правды в Украине, фото агентства «БелаПАН»