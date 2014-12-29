Der Spiegel: Последний диктатор Европы уволил свою управленческую команду

В статье «Последний диктатор Европы уволил свою управленческую команду», опубликованной на сайте издания Der Spiegel, говорится о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко уволил главу правительства. Об этом заявил в субботу секретариат президента в Минске. Михаила Мясниковича, который был премьер-министром с декабря 2010 года, заменит Андрей Кобяков, говорится в заявлении. Ранее он работал начальником штаба Лукашенко. Глава государства сменил также главу центрального банка и нескольких министров.

Это самое основательное изменение состава правительства за последние четыре года. Изначально причины увольнений не называли. Согласно данным информационного агентства БЕЛТА, Лукашенко в этом году предупредил, что может сменить правительство, если не будут достигнуты важные экономические цели.

Тесные торговые отношения с Москвой

Беларусь поддерживает тесные отношения с Россией. Половину белорусского экспорта отправляют большой соседней стране. Бывшая советская республика к тому же зависит от российских дотаций. Но Москва, с одной стороны, находится под экономическим давлением из-за падения курса рубля и цен на нефть, с другой стороны, с момента начала кризиса в Украине западные санкции наносят ущерб российской экономике.

С начала года белорусский рубль потерял более половины своей стоимости, панические закупки стали обычным явлением. В прошлую пятницу перед обменными пунктами выстроились очереди длиною в несколько сотен метров. Люди хотели перевести свои сбережения в другую валюту. В минувшие выходные власти отключили независимые новостные сайты, чтобы предотвратить штурм банков. С субботы также уже невозможно совершить покупки в 13 интернет-магазинах. Они подняли цены либо разместили их в долларах, сказала заместитель министра торговли Ирина Наркевич. Власти в настоящее время запретили поднимать цены.

Президентские выборы в ноябре 2015 года

В этом месяце Лукашенко потребовал, чтобы в будущем расчеты по торговым сделкам с Россией производились не в российской валюте, а в долларах или евро. Он твердой рукой управляет Беларусью почти два десятилетия. Поэтому его уже многие годы называют «последним диктатором Европы».

В ноябре 2015 года в стране с населением десять миллионов человек запланированы президентские выборы. На последних выборах Лукашенко победил в первом туре голосования, якобы набрав 80 процентов голосов. Противников и защитников прав человека президент снова посадил в тюрьму. Беларусь является единственной страной в Европе, в которой человека могут приговорить к смертной казни.