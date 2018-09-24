В сети появился проморолик нового фильма "Джокер" (видео)

В ролике показан актер Хоакин Феникс, исполняющий главную роль в ленте. Он снят в клоунском гриме.

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал на своей Instagram-странице проморолик к новому фильму Джокер.

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В ролике показан актер Хоакин Феникс, исполняющий главную роль в ленте. Он снят в клоунском гриме.

Фильм является спин-оффом и посвящен персонажу Артуру Флеку и его первым шагам в мире преступности. Позднее он хорошо вживется в эту роль и превратится в безумного и жестокого клоуна.

Премьера фильма состоится в октябре будущего года. В ролях в нем также снимаются Роберт Де Ниро, Зази Битч и Марк Марон.