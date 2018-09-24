Арест шпиона РФ в Норвегии создал возможность обмена заключенными - адвокат

Как сообщалось, в Норвегии задержали шпиона из РФ.

Арестованный в декабре прошлого года в Москве норвежский экс-пограничник Фрод Берг может надеяться на обмен после того, как в Норвегии по подозрению в шпионаже задержали гражданина РФ.

Об этом заявил адвокат Берга Брюнфуль Риснес, пишет Европейская правда с о ссылкой на Reuters.

Берг был задержан в декабре прошлого года в Москве по обвинению в шпионаже и ждет судебного разбирательства. Берг признал себя курьером военной разведки Норвегии, но имел слабое знание о сделке, в которой он участвовал и возражал правонарушения, сказал его адвокат.

Адвокат Брюнфуль Риснес заявил, что задержание российского мужчины в Осло создало надежду на обмен заключенными.

"Это дает надежду Бергу и его семье", - сказал он.

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Бергу грозит до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным.

21 сентября неизвестный мужчина был задержан в аэропорту Осло перед вылетом из страны, на следующий день после посещения семинара по цифровым технологиям в парламенте Норвегии. Полиция сообщила, что его будут удерживать в течение первых двух недель за риск уничтожения доказательств.

По данным норвежских СМИ, россиянин работает во властных структурах РФ, в частности в парламенте.

Адвокат россиянина заявила, что ее подзащитный считает инцидент недоразумением.

"Он был на семинаре по работе. Могу сказать, что его работа связана с конференцией, в которой он участвовал в Осло", - отметила она.

В посольстве РФ в Норвегии подтвердили задержание российского гражданина.