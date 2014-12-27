Полуторагодовалого принца Джорджа из-за плохого поведения не взяли на рождественскую службу

"Мне жаль, что мы не взяли с собой Джорджа, но вы бы его услышали отсюда, если бы он был в церкви", - сказала мама принца, герцогиня Кембриджская Кэтрин, которая сейчас беременна вторым ребенком, сообщает 5 канал.

Как пишут британские СМИ, еще с тех пор, как Джордж был младенцем стало известно о его непоседливости и громком голосе. Тогда его отец, принц Уильям, рассказал, что ребенок "рычит, как лев".

Отмечается, что королева Елизавета II довольно строго относится к детям: например, не позволяет им сидеть за одним столом со взрослыми до тех пор, пока они не научатся пользоваться ножом и вилкой. Очевидно, крики ребенка в церкви также входят в список недопустимых в присутствии королевы вольностей.

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По традиции, королевская семья отпраздновала Рождество в Норфолке, в имении Сандрингем.

Ежегодно утром 25 декабря все члены семьи во главе с королевой и ее супругом герцогом Эдинбургским посещают расположенную неподалеку церковь Святой Марии Магдалины.

На этот раз кроме принца Джорджа, на службу из-за болезни не смогла пойти супруга принца Чарльза герцогиня Корнуольская Камилла.