Marvel снимет для Disney сериалы про Локи и Алую Ведьму
14:11, 19 сентября 2018Мир
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Шоу будут созданы специально для показа на потоковом сервисе Disney.
Disney готовит сериалы о Локи и Алой Ведьме / Vertigo
Студия Marvel займется производством сериалов, главными героями которых станут такие второстепенные персонажи, как Локи и Алая Ведьма.
Шоу будут созданы специально для показа на потоковом сервисе Disney. Об этом 18 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.
.@Marvel developing TV shows featuring Loki, Scarlet Witch for Disney streaming service https://t.co/S7HFE5CAqIpic.twitter.com/CC09Uv1Fgy— Hollywood Reporter (@THR) September 19, 2018
На сегодняшний день проекты пока ещё не имеют официальных названий. Отмечается, что главные роли в будущих сериалах исполнят актёры Том Хиддлстон и Элизабет Олсен, которые исполнили роли Локи и Алой Ведьмы в полнометражных картинах Marvel.
Напомним, ранее студия Marvel выпустила первый трейлер фильма «Капитан Марвел», премьера которого пройдёт 8 марта 2019 года. Главную роль в картине исполнила актриса Бри Ларсон.
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