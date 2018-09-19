Marvel снимет для Disney сериалы про Локи и Алую Ведьму

На сегодняшний день проекты пока ещё не имеют официальных названий. Отмечается, что главные роли в будущих сериалах исполнят актёры Том Хиддлстон и Элизабет Олсен, которые исполнили роли Локи и Алой Ведьмы в полнометражных картинах Marvel.

Напомним, ранее студия Marvel выпустила первый трейлер фильма «Капитан Марвел», премьера которого пройдёт 8 марта 2019 года. Главную роль в картине исполнила актриса Бри Ларсон.