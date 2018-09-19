цей матеріал доступний українською

Marvel снимет для Disney сериалы про Локи и Алую Ведьму

14:11, 19 сентября 2018
Мир
1119 0
Disney готовит сериалы о Локи и Алой Ведьме / Vertigo

Шоу будут созданы специально для показа на потоковом сервисе Disney. Об этом 18 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

На сегодняшний день проекты пока ещё не имеют официальных названий. Отмечается, что главные роли в будущих сериалах исполнят актёры Том Хиддлстон и Элизабет Олсен, которые исполнили роли Локи и Алой Ведьмы в полнометражных картинах Marvel.

Напомним, ранее студия Marvel выпустила первый трейлер фильма «Капитан Марвел», премьера которого пройдёт 8 марта 2019 года. Главную роль в картине исполнила актриса Бри Ларсон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильм Marvel