Мэй требует от ЕС уступок на переговорах по Brexit

Британский премьер ссылается на то, что ее страна уже скорректировала свою позицию. Тереза Мэй настаивает на своих условиях создания зоны свободной торговли между ЕС и Британией.

Перед началом неформального саммита ЕС в Зальцбурге, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала европейцев пойти на уступки на переговорах по "Брекзиту".

"Для получения хорошего результата, Евросоюз, после того, как Великобритания усовершенствовала свою позицию, должен сделать то же самое", - написала она в статье для газеты Die Welt, пишет DW.

На переговорах о создании зоны свободной торговли Брюссель и члены ЕС должны относиться к Лондону так же, как к третьим странам, подчеркнула она.

В своей статье Мэй выступила в защиту своего предложения о том, чтобы будущая зона свободной торговли между ЕС и Великобританией распространялась лишь на товары, но не на услуги. "Возражения Евросоюза по этому поводу не соответствуют реальности других переговоров о торговле", - считает она.

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Тереза Мэй попыталась опровергнуть аргумент Евросоюза о том, что ее страна, настаивая на независимом секторе услуг, пытается подорвать конкуренцию. Согласно нынешним планам, британские компании при оказании услуг на территории ЕС должны будут соблюдать те же самые предписания, что и европейские фирмы.

Британский премьер подтвердила негативное отношение к установлению таможенной границы между Северной Ирландией и остальной частью Британии. "Ни одно государство не может требовать установления таможенной границы между частями Соединенного Королевства - с этим не согласилась бы никакая другая страна в аналогичной ситуации", - указала Тереза Мэй.

Вечером 19 сентября Мэй изложит свои аргументы на переговорах по "Брекзиту" в Зальцбурге.