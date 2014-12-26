В московском ТЦ посетителям предлагают вытирать ноги о флаг США

«Зачем они сжигают наши флаги в Украине? – прокомментировал действия магазина один москвич в беседе с корреспондентом Reuters. – Зачем они вытирают о нас ноги? Они ведь вытирают ноги о нас, о нашу страну. А мы разве не можем вытереть свои ноги о коврик? Уж позвольте нам это делать».

Читайте такжеВ Новосибирске задержаны люди, раскрасившие памятники в цвета украинского флага

По сообщению газеты «Московский комсомолец», такие коврики появились в одном из торговых центров в Пресненском районе Москвы, сообщает "Белорусский партизан".

«С одной стороны это, конечно, флаг, но с другой, из-за всей этой ситуации в мире страдают обычные люди, – цитирует газета сотрудников ТЦ. – Всю технику мы в основном привозим из Китая, а покупаем в долларах. Нужно работать напрямую, тогда США не смогут так манипулировать ценами».

Газета приводит мнение адвоката Константина Трапаидзе, заявившего, что закон не запрещает коврики в виде государственных флагов.

«Нарушением будет, если такой коврик или настоящий флаг кто-то начнет демонстративно сжигать или рвать», – пояснил адвокат.