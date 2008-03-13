США направят еще 3200 морских пехотинцев в Афганистан

США направят в Афганистан еще 3,2 тысячи своих морских пехотинцев и предоставят помощи правительству почти на три миллиарда долларов, сообщил Центр новостей ООН со ссылкой на выступление постпреда США при ООН Залмая Халилзада в СБ ООН.

"В дополнение к 27 500 уже находящимся в Афганистане военнослужащим для оказания поддержки этой стране, Соединенные Штаты направят туда еще 3 200 морских пехотинцев", - заявил Халилзад.

Текст его выступления распространен для СМИ.

Он сообщил, что в этом году Соединенные Штаты окажут Афганистану помощь на общую сумму свыше 2,9 миллиарда долларов, из которых один миллиард будет направлен на образование, здравоохранение, развитие сельского хозяйства и инфраструктуры.

Кроме этого, по словам посла, администрация Белого дома запросила у Конгресса для Афганистана еще 2,6 миллиарда долларов.