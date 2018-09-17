Die Welt: Турция идет на риск войны с Россией в Сирии

Не желая уступать Москве Идлиб, Анкара активно наполняет сирийский регион своим оружием.

В Идлибе дела идут не по плану Анкары. Мирного решения не видно на горизонте. Однако, Турция не сдается. Наоборот, она усиливает свое военное присутствие в Сирии и поставляет оружие оппозиционным отрядам.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt, напоминая, что недавно появилось видео, на котором видно, как колонны военных грузовиков из Турции пересекают сирийскую границу. Таким образом на сирийскую территорию въехали 300 турецких машин и тягачей с танками, гаубицами, системами ПВО и ракетными установками. Издание поясняет, что они направлялись на турецкие военные контрольно-пропускные пункты в Идлибе. За год Анкара создала 12 таких вдоль линии фронта с армией Сирии. Теперь эти турецкие пункты расширены до военных баз и оснащены современными системами противовоздушной обороны.

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Согласно замыслу, эти базы должны служить для защиты зоны деэскалации в Идлибе. Но ситуация изменилась. Другие такие зоны: Даара, Дамаск и Хомс, - были захвачены режимом Башара Асада. И Идлиб перестал быть мирным местом, превратившись в театр войны.

Турция в последнее время отставала от этих изменений. Последние переговоры о судьбе сирийского региона не дали никакого результата. На встрече с лидерами России и Ирана турецкая сторона требовала стабильного перемирия. Но ей отказали очень быстро. Впрочем, Турция не сдается. После провала переговоров Анкара начала активно перебрасывать своим войскам в Идлибе оружие и поставлять ее оппозиционным силам. Информационное агентство Reuters зафиксировало этот процесс на видео.

Рискнет ли Турция пойти на военную конфронтацию против армии режима Сирии, а следовательно и его покровителя России? Или все это лишь угрожающие жесты, чтобы не потерять лицо?

«Задача Турции в Идлибе четкое: предотвратить атаки и не позволить террористическим группам находиться в регионе», - сказал министр обороны Турции Мевлют Чавушоглу.

Под «террористическими группами», очевидно, он имел в виду «Хаят Тахрир аль-Шам» - боевую группу, связанную с «Аль-Каидой», которая контролирует 60% провинции Идлиб.

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На протяжении последних месяцев Анкара пыталась заставить террористическую организацию самораспуститься. Боевики должны были присоединиться к учрежденной «Национальной армии», которую Турция создала для войны против курдов на севере Сирии. Турецкая сторона рассчитывала, что без террористов в Идлибе у России не будет удобных причин атаковать регион.

План не сработал. Поэтому теперь вся сирийская политика Анкары на кону. Если Идлиб попадет в руки режима Башара Асаба и России, турецкое правительство потеряет свою сирийскую «Национальную армию». Поэтому выбор остается небольшой. Поэтому Турция активно поставляет оружие различным боевым группам. Им также пообещали «полную поддержку турецкой армии в случае длительной войны», как сказал один из командиров оппозиционных сил журналистам Reuters.

«С новыми поставками мы можем вести долгую войну на истощение без потери необходимых ресурсов», - сказал собеседник агентства.

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Политические обозреватели убеждены, что Анкара вряд ли рискнет вступить в конфликт против армии Асада. Но не стоит исключать такой сценарий, учитывая усиление турецкого присутствия в стране. Die Welt пишет, что турецкое правительство, похоже, готово пойти на риск, ведь оно вложило слишком много в Сирию. Соседняя страна слишком важна для Раджепа Тайипа Эрдогана, чтобы просто стоять в стороне и наблюдать, как другие игроки там делят сферы влияния. После вспышки войны в 2011 году турецкое правительство поддерживало восстание против Асада и потратило миллионы долларов на поддержку оппозиции.