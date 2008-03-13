Глава парламента призвал Россию быстрее признать независимость Абхазии

Глава абхазского парламента Нугзар Ашуба призвал Россию быстрее признать независимость самопровозглашенной республики. Выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных проблеме непризнанных республик на территории СНГ, он заявил, что "тем самым Россия упрочит свой международный вес и влияние как одной из ведущих стран мира".

Решение данного вопроса, по словам Н.Ашуба, скажется положительно не только на интересах России, но и на интересах Грузии. "Мы никогда не будем с Грузией в одной стране жить", - цитирует его РосБизнесКонсалтинг. По его мнению, грузинские власти уже готовы к признанию независимости Абхазии. "У руководства Грузии появится возможность решения многих социально-экономических проблем, а грузинский народ, наконец, освободится от ожидания войны", - пояснил свою мысль Н.Ашуба.

Он приветствовал недавнее решение России о снятии установленных в 1996 г. ограничительных санкций в отношениях с Абхазией. "Со снятием санкций мы надеемся на дальнейшее продвижение процесса сотрудничества с Россией, в том числе и по подготовке и проведению в 2014 г. в Сочи зимней Олимпиады", - заявил Н.Ашуба.