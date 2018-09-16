Финляндия не намерена подавать заявку на вступление в НАТО из-за позиции России

При этом президент Финляндии подчеркнул, что Путин ясно дал понять, когда финны станут для россиян врагами.

Финляндия не будет подавать заявку на членство в НАТО в ближайшие годы из-за позиции Москвы.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, передает Европейская правда со ссылкой на YLE.

"Россияне ясно дали нам понять, что сейчас, глядя на нас, они видят финнов, но если мы вступим в НАТО, они будут видеть врагов. Это их позиция", - заявил финский лидер.

Президент говорит: встречаясь с российским коллегой Путиным, надо быть крайне осторожным.

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По словам Ниинисте, географическое расположение Финляндии нельзя изменить, Финляндия и Россия - соседи, которые имеют 1300 километров общей границы, поэтому Финляндия и Россия должны иметь хорошие деловые отношения.

"Я хорошо лажу с ним (Путиным. - Ред), мы можем открыто обсуждать с ним различные вопросы, даже самые деликатные", - добавил глава государства.

С Путиным финский лидер этим летом встретился дважды: сначала во время саммита в Хельсинки, а затем - в августе в Сочи.

Ниинисте ранее заявил, что в случае необходимости вопрос вступления страны в НАТО должен быть вынесен на всенародный референдум. Возможное вступление Финляндии в НАТО спровоцировало бы на неопределенное время кризис в отношениях страны с Россией, говорится в отчете финского правительства.

По данным опросов, большинство финнов выступают против членства своей страны в НАТО.

Отметим, Финляндия среди первых осудила Россию за аннексию Крыма и придерживается принятых антироссийских санкций.

Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Финляндия "втягивается" в НАТО. Министр обороны Финляндии Юсси Ниинисте отверг обвинения и сказал, что Шойгу использует "прием" для отвлечения россиян от пенсионной реформы.