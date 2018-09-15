Журналисты позвонили по номеру с документов подозреваемого в отравлении Скрипалей - на проводе было Минобороны РФ

Журналист сначала задал вопрос, позвонил ли он в Минобороны РФ и после подтверждения спросил, является ли Петров сотрудником ведомства, после этого его собеседник повесил трубку.

Журналист московского бюро ABC News Патрик Ривелл и московский корреспондент The Independent Оливер Кэррол позвонили по номеру, указанному на справке ФМС, выданной Александру Петрову, которого подозревают в отравлении Скрипалей.

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Им ответили, что они дозвонились в Минобороны, написали журналисты в "Твиттере", передает "Дождь". "Мужчина, ответивший мне в три часа ночи, подтвердил, что я позвонил в министерство", - написал Ривелл. Кэррол рассказал, что сначала задал вопрос, позвонил ли он в Минобороны, и после подтверждения спросил, является ли Петров сотрудником ведомства. После этого его собеседник повесил трубку. Какой телефонный код они использовали при звонке, не уточняется.

Издание The Bell сообщило, что также пыталось позвонить по этому номеру, используя городские коды Москвы 495 и 499. По первому номеру долго не отвечали и сняли трубку после того, как журналист оставил сообщение на автоответчике. Там сообщили, что это номер минимаркета, который находится не в Хорошевском районе Москвы. По второму номеру никто не ответил.

Накануне о номере, который может принадлежать Минобороны, сообщала «Новая газета» после публикации расследования Bellingcat и The Insider. В расследовании говорилось, что на файле с его паспортными данными есть штампы «сведений не давать» и «с.с.» («совершенно секретно»). При этом в ФМС нет никаких сведений о документах Петрова, выданных до 2009 года, когда он получил паспорт. Обычно такая информация хранится в архивах.

«Новая газета» писала, что номер на документах Петрова относится к автоматической телефонной станции в Хорошевском районе Москвы. В этом же районе находится штаб-квартира ГРУ Минобороны России. Бывший сотрудник спецслужб сообщил «Новой», что этот номер телефона может принадлежать отделу кадров, где служит Петров.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери причастны двое россиян - Александр Петров и Руслан Боширов. Британское следствие считает их сотрудниками российской разведки.

13 сентября было опубликовано интервью людей, представившихся Петровым и Бошировым, главному редактору RT Маргарите Симоньян. В нем они заявили, что работают в фитнес-индустрии и приехали в Солсбери как туристы посмотреть тамошний собор. Перед этим президент России Владимир Путин сообщил, что обвиняемых в отравлении Скрипалей людей «нашли». По его словам, это «гражданские лица», и «ничего криминального там нет».