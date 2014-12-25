Россия угрожает "необходимыми мерами", если НАТО продолжит расширяться на восток

Дальнейшее расширение НАТО на восток вынудит Россию принять "необходимые меры", заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич, передает российское агентство РИА Новости.

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"Возможное дальнейшее расширение альянса на восток неизбежно приведет к очень серьезному военно-политическому сдвигу не только в Европе, но и во всем мире. Затронет напрямую национальные интересы безопасности России, вынудит нашу страну принять необходимые адекватные меры", — заявил Лукашевич.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Верховная Рада Украины приняла президентский Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости» (№1014-3). Таким образом, Украина отказалась от внеблокового статуса.