Россия угрожает "необходимыми мерами", если НАТО продолжит расширяться на восток
В МИД РФ заявляют, что расширение альянса на восток приведет к военно-политическому сдвигу не только в Европе, но и во всем мире.
Дальнейшее расширение НАТО на восток вынудит Россию принять "необходимые меры", заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич, передает российское агентство РИА Новости.
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"Возможное дальнейшее расширение альянса на восток неизбежно приведет к очень серьезному военно-политическому сдвигу не только в Европе, но и во всем мире. Затронет напрямую национальные интересы безопасности России, вынудит нашу страну принять необходимые адекватные меры", — заявил Лукашевич.
Как сообщал УНИАН, 23 декабря Верховная Рада Украины приняла президентский Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости» (№1014-3). Таким образом, Украина отказалась от внеблокового статуса.