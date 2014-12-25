В Ираке прогремел взрыв, погибли более 40 человек
15:06, 25 декабря 2014Мир
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В Ираке в результате взрыва, совершенного смертником, погибли 43 бойца проправительственного военизированного формирования, еще более 60 - были ранены.
REUTERS
Как сообщает Радио Свобода, взрыв произошел на блокпосту в городе Мадаин, на юг от Багдада, где бойцы собрались для получения зарплаты. Смертник подорвался среди них.
Пока никто не взял на себя ответственности за нападение.
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Погибшие бойцы принимали участие в операции против боевиков группировки «Исламское государство».
Ранее сообщалось, что на севере Нигерии по крайней мере 47 студентов погибли после взрыва бомбы 10 ноября в школе для мальчиков. В городе Потискуми террорист-смертник, одетый в школьную форму, взорвал бомбу в рюкзаке в тот момент, когда сотни студентов выстроились на утреннюю линейку
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