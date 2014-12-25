Снежная буря парализовала Москву, в аэропортах уже отменены более сотни рейсов

Об этом сообщают РИА Новости.

Всего отменено 28 авиарейсов, 16 из которых должен был обслужить аэропорт "Домодедово", 10 — "Шереметьево" и 2 — "Внуково". Также в "Домодедово" задержано 105 рейсов, в "Шереметьево" — 21 рейс, во "Внуково" — пять рейсов.

По данным МЧС РФ, в России ожидаются сильные осадки с порывами ветра до 20 метров в секунду, а также ухудшение видимости до 500-1000 метров.

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"В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, увеличением количества ДТП", - говорят спасатели.

В Москве из-за снегопада уже образовались крупнейшие за последнее время пробки. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", почти полностью стоит центр города.