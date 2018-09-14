Москва пыталась скрыть нарушение санкций против КНДР - посол США в ООН

В измененном отчете изъято несколько ссылок на россиян, которых обвиняют в нарушении санкций против Северной Кореи.

Посол США в ООН Никки Хейли обвинила Россию в попытках скрыть нарушения санкций ООН против Северной Кореи после того, как Москва пыталась внести изменения в независимый отчет о нарушении санкций.

В отчете, который представили в прошлом месяце в Комитете по санкциям против КНДР Совбеза ООН отмечается, что Пхеньян не прекратил свои ядерные и ракетные программы и нарушает санкции США в отношении экспорта, сообщает УП со ссылкой на Reuters.

Дипломаты заявили, что РФ оказывала давление на независимых наблюдателей по санкциям, чтобы внести поправки в доклад.

Совет Безопасности ООН, состоящий из 15 членов, должен согласовать на основе консенсуса публикацию доклада, а США выступают против обнародования измененного документа.

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"РФ не может позволить редактировать и препятствовать независимым докладам ООН о санкциях по Северной Кореи только потому, что они не любят то, что они говорят", - говорится в заявлении Хейли.

"Полная имплементация резолюций Совета Безопасности ООН остается обязательной для всех государств-членов, включая Россию", - подчеркнула она.

"В измененном отчете изъято несколько ссылок на россиян, которых обвиняют в нарушении санкций против Северной Кореи", - заявил один дипломат на условиях анонимности.

Россия и Китай предложили Совбезу ООН обсудить сокращение санкций после встречи президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в июне - тогда Ким Чен Ын пообещал работать в направлении денуклеаризации.

Соединенные Штаты и другие члены Совета Безопасности заявили, что против Пхеньяна должны действовать строгие санкции.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух информационно-технологических компаний, расположенных в Китае и России, за поддержку ядерных и ракетных программ Пхеньяна.