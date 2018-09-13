Награда для героя: нелегальный мигрант получил гражданство Франции за спасение ребенка (видео)

С малийцем встретился президент Франции Эммануэль Макрон. Он наградил его медалью за мужество и пообещал предоставить французское гражданство.

Человек без всякой страховки, рискуя жизнью, влез на 4 этаж дома, и снял оттуда малыша, выпавшего с балкона. За смелость Мамуда пригласил к себе на аудиенцию президент страны, а мэрия Парижа наградила мужчину медалью.

Напомним, инцидент произошел 26 мая на одной из улиц на севере Парижа. 4-летний мальчик, повис на балконе четвертого этажа - мужчина взобрался на четвертый этаж и спас мальчика.

С малийцем встретился президент Франции Эммануэль Макрон. Он наградил его медалью за мужество и пообещал предоставить французское гражданство.