Во Франции опубликовали амбициозный план по борьбе с нищетой на €8 миллиардов

Правительство Франции раскрыло основные пункты плана по борьбе с нищетой, о котором президент Эммануэль Макрон должен объявить 13 сентября.

За день до официального объявление президентом Франции Эммануэлем Макроном плана по борьбе с бедностью и нищетой правительство раскрыло его главные пункты.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Le Monde.

Как заявили представители правительства, «амбициозный план» борьбы с бедностью предусматривает выделение на эти цели €8 млрд в течение четырех лет. Он призван «решить проблемы нищеты» и «создать государство всеобщего благосостояния XXI века».

Издание отмечает, что план Макрона по борьбе с нищетой уже был один раз отложен, поэтому появление его второй итерации было ожидаемым. Президент, отмечает газета, пытается убедить избирателей в том, что его политика реформ приносит пользу не только богатым и бизнесу, но и бедным французам.

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Основной упор в нем сделан на поддержку детей из бедных семей и молодежи.

Среди его пунктов - создание 30 тыс. доступных яслей с тем, чтобы родителям было куда отдать детей перед тем, как выйти на работу. В школах планируется ввести завтраки, поскольку около13% детей приходят учиться на голодный желудок.

От 200 до 300 тыс. школьников планируется охватить программой введения социального тарифа на питание в школах. Со 100 до 500 тыс. увеличится число молодых людей, которые подпадают под программу социальных гарантий молодежи в возрасте от 18 до 25 лет.

Программа предусматривает также введение всеобщего медицинского страхования для людей с доходом менее €700 в месяц. Кроме того, с помощью компьютеризации власти хотят освободить социальных работников от бюрократической работы и повысить эффективность их деятельности.

Ранее УНИАН сообщал, что во Франции к 2020 году планируют сократить около 15 тыс. госслужащих.

Кроме того, пенсии, а также семейные и жилищные льготы больше не будут привязаны к показателям инфляции, то есть, будут повышаться медленнее.