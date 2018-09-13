National Interest: Новый самолет армии России может доставить хлопот НАТО

Западным союзникам не стоит забывать о радиолокационном слежении с воздуха.

Военно-воздушные силы России рассчитывают получить новые самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100. Первые поставки ориентировочно могут состояться в конце 2020 или в начале 2021 года.

Эти самолеты вместе с истребителями Су-30СМ и Су-35С должны существенно увеличить способность российских ВВС завоевывать и сохранять преимущество в небе, пишет National Interest.

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Министерство обороны РФ еще предстоит подписать контракт о покупке А-100, которые в его арсенале заменят старые А-50. Однако, скорее всего, это произойдет в следующем году.

«Мы ждем подробную дискуссию с минобороны о серийном производстве А-100 к концу этого или 2019 года», - сказал президент российской «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь.

Впрочем, хоть формально контракты на поставку самолетов еще не подписаны, источники в российской оборонной промышленности сказали изданию, что они уверены в том, что А-100 появятся во флоте ВВС РФ в ближайшие годы.

«Серийное производство самолетов начнется в 2020-2021 году», - сказал неназванный собеседник издания.

А-100 сможет похвастаться значительными улучшениями в возможностях по сравнению со своим предшественником А-50. Он базируется на модернизированном Ил-76МД-90А, который теперь выпускает компания «Авиастар-СП», а не узбекский завод в Ташкенте, как это было во времена СССР.

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«Стандартные двигатели Д-30КП2 заменят на более мощные и современные ПС-90А-76. Их установят на модифицированных крыльях. Кроме того, будет усилено шасси. Все это значительно улучшит эффективность самолета», - сообщили изданию в «Авиастаре».

После модернизации на Ил-76МД-90А поставят новую систему гибридного сканирования «Премьер-476», разработанную российской компанией «Вега». Принцип ее действия сравнивает с тем, который лежит в основе системы на борту американского самолета-радара Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye.

Новая российская радарная система состоит из антенны, которая вращается. Она способна проводить активное радиоэлектронное вертикальное сканирование и механическое пеленгование. Антенна делает один оборот за пять секунд.

Издание отмечает, что если все эти характеристики и улучшения правда и действительно будут воплощены в новом А-100, у ВВС России появится невиданная до этого времени способность обнаруживать воздушные и наземные цели. Возможности сравнить российский самолет и его технологии с западными аналогами, такими как американские E-3 Sentry, пока нет. Впрочем, судя по описаниям и утверждениям российских источников, А-100 может дать России определенное преимущество над американскими самолетами.