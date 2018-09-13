В России активист Pussy Riot, выбежавший на поле в финале ЧМ-2018, неожиданно попал в реанимацию

Петра Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках.

Активист группы Pussy Riot и издатель российского интернет-издания "Медиазона" Петр Верзилов, выбежавший на поле во время финала чемпионата мира по футболу в России, вечером 11 сентября попал в больницу в тяжелом состоянии.

Близкие активиста предполагают, что его могли отравить. Об этом изданию Медуза рассказала его девушка, участница группы Вероника Никульшина.

По ее словам, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, на котором рассматривалось дело против его девушки. Вечером он лег спать, а когда проснулся, сказал, что начинает терять зрение. Потом активисту становилось все хуже - он начал терять речь и способность прямо ходить, рассказывает Никульшина.

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"Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что „нет, ничего не ел, не принимал вещества“. Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. <…> Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать", — рассказала девушка.

Петра Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках. По словам Никульшиной, анализы "ничего плохого вроде бы не показали". Врачи отказываются называть ей диагноз Верзилова из-за ее статуса гражданской жены.

"Врач только сказала, что состояние тяжелое, динамика положительная, он стал реагировать на имя", — рассказала Никульшина.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Москве четверо участников Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.

На своей странице в Facebook Pussy Riot сообщили, что проводят акцию с требованием освободить всех политических заключенных.

В своей статье они также упомянули о незаконно заключенном в РФ украинском режиссере Олеге Сенцове, который в колонии голодает с 14 мая.

Также Pussy Riot требуют "не сажать за лайки", прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране и не фабриковать уголовные дела, не держать людей в СИЗО без оснований.

По данным правозащитного центра "Мемориал", в РФ насчитывается 47 политзаключенных, еще 108 человек преследуют за религию.