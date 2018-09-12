Washington Post: Зачем России войны вроде той, которую она ведет против Украины?

Москва устраивает зоны боевых действий у своих границ, чтобы они стали для нее своеобразной буферной зоной.

Распространенная мудрость гласит, что Россия слишком ядерная и слишком большая, чтобы позволить ей потерпеть крах. Но она также и слишком велика, чтобы ее сохранить. Именно поэтому Москва проводит достаточно противоречивую внешнюю политику в регионах, которые ее окружают.

Об этом на страницах Washington Post пишет почетный профессор международной политики Колледжа Стоунхилл Анна Оганян.

Чтобы сохранить свои границы, Россия разрывает и разбивает территории, которые с ней граничат: от Донбасса в Украине до Дамаска в Азии. Крупные евразийские приграничные территории стали для Кремля буферной зоной, в которой почти беспрерывно идут войны.

На протяжении двух последних десятилетий Россия использовала в своих интересах региональные конфликты и расколы, а также создавала новые. Так она не разрешила своим соседям объединиться и образовать более естественные региональные группы. Россия стала прямой участницей некоторых из этих войн, а в других она провозгласила себя «гарантом безопасности и миротворцем». А в отдельных случаях, как вот в Грузии, она даже смогла выставить себя в обеих ипостасях.

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У Кремля две главные цели: сохранить влияние на постсоветском пространстве и увеличить значение России в мировой политике. Проблема в том, что разбитые регионы могут стать угрозами для глобальной безопасности. Это может привести к тому, что нынешние войны усилятся, развитие будет подорвано, а развивающиеся страны окончательно потеряют шанс на демократическое будущее. Хоть может показаться, что конфликты вокруг России возникают спонтанно, хаотично и непредсказуемо, на самом деле это не так. В основе российской евразийской политики лежит идея в духе «разделяй и властвуй».

Автор напоминает, что Россия часто прибегает к политическим и военным шагам, как, к примеру, в Украине. Однако, так происходит не всегда. Иногда она использует технократические методы, как на Кавказе. Или же она убеждает постсоветские страны присоединиться к новым кремлевским международным проектам, таким как Евразийский союз или ОДКБ, настаивая на выгоде. Таким образом, Казахстан, который географически ближе к Китаю или Индии, привязан к российской орбите Евразийским союзом. И это лишает его многих возможностей в своем регионе.

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Как отметили политологи Марк Катц и Дэвид Льюис, лояльность к России в регионах вокруг нее неравномерна. Одни присоединились к российским проектам, а другие все же решили остаться сами по себе. И это тоже усиливает региональные расколы. Кроме того, у Москвы «в арсенале» остались еще старые советские методы вносить раздробленность на периферии. Она делает это с помощью энергоносителей, коммуникационной и транспортной инфраструктуры, которые во многих местах остались под московским контролем.

Этот централизованный контроль она использует и тогда, когда выставляет себя «миротворцем», ведь Москва постоянно настаивает на своей решающей роли в конфликтных зонах, которые она же и подожгла. В Грузии и Молдове, например, Россия объявила о введении своих «миротворческих» сил, чтобы заморозить войны в этих странах и сохранить над ними контроль после распада СССР. В Азербайджане, где продолжается этнический конфликт в Нагорном Карабахе, Кремль позиционирует себя ключевым участником мирного процесса, но при этом продает обеим сторонам оружие, которое подливает масла в огонь войны. На Западных Балканах Россия развивает союзы с политическими элитами православных стран, таких как Сербия, Черногория, Македония и Республика Сербская в Боснии и Герцеговине. Это позволяет ей проектировать влияние и бросать вызов европейской политике.

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Однако, все это ставит страны, граничащие с Россией, под большую угрозу. Как заметил исследователь Кавказа Лоренс Броерс, раздробленные регионы питают нестабильность и войны, усиливая авторитарные правительства. Это закончится укреплением все более институционального и разделяющего присутствия России в целых регионах, если Запад будет дальше игнорировать региональные связи в Евразии. Олигархи с политическими связями будут получать выгоду благодаря связи с отдаленными городами на Западе или в России. В практическом измерении, жители раздробленных приграничных регионов останутся жить без доступа к своим соседям, без надежного транспортного сообщения. Они станут заложниками политики наркокартелей, торговцев людьми и террористов. А широкомасштабные цели развития останутся нереализованными.