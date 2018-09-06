Rzeczpospolita: Большая война в Украине может вспыхнуть уже через неделю
Самопровозглашенные главари так называемой «ДНР» утверждают, что полномасштабная война вспыхнет 14 сентября.
Один из лидеров боевиков Эдуард Басурин распространяет информацию, что якобы армия Украины собирается пойти в наступление со стороны Мариуполя. Там сейчас базируется 12 тысяч украинских солдат, которые при поддержке танков и артиллерии якобы начнут наступление на Новоазовск, оккупированный российскими силами, пишет Rzeczpospolita.
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Российские террористы боятся, что армия Украины хочет их окружить. А убийство главаря «ДНР» Александра Захарченко якобы было «частью наступления Киева». Басурин уверяет, что в оккупированном Донецке не хотят кровопролития. Но якобы украинская сторона собирается до него довести.
В Киеве отрицают причастность к убийству Захарченко, которое уже привело к эскалации ситуации на фронте.
«Если полномасштабная война вспыхнет, это произойдет точно не по вине Украины. В Киеве никто не пойдет на такое решение, потому что все понимают, к чему это приведет. Нас бы обвинили в нарушении Минских соглашений и появился бы риск отмены санкций Запада против России, привязанных к тем договоренностям», - сказал польскому изданию украинский эксперт «Центра Разумкова» Алексей Мельник.
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Он добавил, что украинская сторона хорошо знает, что выполнение Минских соглашений означало бы утрату суверенитета. Срывать их никто не будет, но и в исполнении тоже спешки не будет. Кроме того, Россия не выполнила даже первых пунктов договоренностей и не вывела до сих пор с Донбасса своих войск.
Тем временем, в России прямо говорят о разрыве Минских соглашений. Государственный пропагандистский канал «Россия 1» сообщил об этом, добавив, что причиной может стать смерть Захарченко. Ведь он и Игорь Плотницкий, который руководил оккупированным Луганском, подписали договоренности в беларуской столице. Теперь обоих их нет в так называемых «республиках». Беспокоит и то, что МИД России отвергает любую возможность встречи в Нормандском формате, называя ее «кощунством» после смерти главаря российских террористов.
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«Ситуация на юге очень напряженная. Москва не отказалась от плана совместить так называемые донецкие «республики» с анексированным Крымом. Так она смогла бы получить доступ к украинской воде и наземного коридора к полуострову», - пояснил Мельник.
В Москве же говорят о том, что якобы Киев собирается пойти в наступление на Донбассе. Ведь он развил свою армию и может силой все завершить. Его поддерживают США, а Европа якобы выступает против. Об этом изданию сказал профессор Алексей Подберезкин из Центра военно-политических исследований Московского института международных отношений. При этом российский профессор описал сценарий, при котором Украина якобы атакует оккупированные российскими войсками территории, а тогда Москва «дойдет до Киева». Очень напоминает провокацию, которую Кремль устроил против Грузии в Южной Осетии 10 лет назад.