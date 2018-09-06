Rzeczpospolita: Большая война в Украине может вспыхнуть уже через неделю

Москва грозит похоронить «Минские соглашения», а эскалация кровопролития, которое продолжается уже четыре года, может произойти в любой момент.

Самопровозглашенные главари так называемой «ДНР» утверждают, что полномасштабная война вспыхнет 14 сентября.

Один из лидеров боевиков Эдуард Басурин распространяет информацию, что якобы армия Украины собирается пойти в наступление со стороны Мариуполя. Там сейчас базируется 12 тысяч украинских солдат, которые при поддержке танков и артиллерии якобы начнут наступление на Новоазовск, оккупированный российскими силами, пишет Rzeczpospolita.

Читайте такжеРФ готовится к возможному десантированию на побережье Азова и Одессы – эксперт

Российские террористы боятся, что армия Украины хочет их окружить. А убийство главаря «ДНР» Александра Захарченко якобы было «частью наступления Киева». Басурин уверяет, что в оккупированном Донецке не хотят кровопролития. Но якобы украинская сторона собирается до него довести.

В Киеве отрицают причастность к убийству Захарченко, которое уже привело к эскалации ситуации на фронте.

«Если полномасштабная война вспыхнет, это произойдет точно не по вине Украины. В Киеве никто не пойдет на такое решение, потому что все понимают, к чему это приведет. Нас бы обвинили в нарушении Минских соглашений и появился бы риск отмены санкций Запада против России, привязанных к тем договоренностям», - сказал польскому изданию украинский эксперт «Центра Разумкова» Алексей Мельник.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как принудить Путина к переговорам о мире на Донбассе

Он добавил, что украинская сторона хорошо знает, что выполнение Минских соглашений означало бы утрату суверенитета. Срывать их никто не будет, но и в исполнении тоже спешки не будет. Кроме того, Россия не выполнила даже первых пунктов договоренностей и не вывела до сих пор с Донбасса своих войск.

Тем временем, в России прямо говорят о разрыве Минских соглашений. Государственный пропагандистский канал «Россия 1» сообщил об этом, добавив, что причиной может стать смерть Захарченко. Ведь он и Игорь Плотницкий, который руководил оккупированным Луганском, подписали договоренности в беларуской столице. Теперь обоих их нет в так называемых «республиках». Беспокоит и то, что МИД России отвергает любую возможность встречи в Нормандском формате, называя ее «кощунством» после смерти главаря российских террористов.

Читайте такжеРоссийский журналист предупредил о подготовке РФ к мировой войне: Украина – среди главных врагов

«Ситуация на юге очень напряженная. Москва не отказалась от плана совместить так называемые донецкие «республики» с анексированным Крымом. Так она смогла бы получить доступ к украинской воде и наземного коридора к полуострову», - пояснил Мельник.

В Москве же говорят о том, что якобы Киев собирается пойти в наступление на Донбассе. Ведь он развил свою армию и может силой все завершить. Его поддерживают США, а Европа якобы выступает против. Об этом изданию сказал профессор Алексей Подберезкин из Центра военно-политических исследований Московского института международных отношений. При этом российский профессор описал сценарий, при котором Украина якобы атакует оккупированные российскими войсками территории, а тогда Москва «дойдет до Киева». Очень напоминает провокацию, которую Кремль устроил против Грузии в Южной Осетии 10 лет назад.