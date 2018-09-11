Премьер Венгрии обвинил Европарламент в попытке "шантажировать" Будапешт

Венгерский премьер Виктор Орбан возмущен обсуждением в Европарламенте санкций против Будапешта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский парламент в попытке «шантажировать» Будапешт, поскольку законодатели начали рассматривать дисциплинарные меры против его страны.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Депутат из Нидерландов Джудит Саргентини, которая написала доклад о Венгрии и партии «Фидес» Орбана, 11 сентября сообщила парламенту в Страсбурге, что документ «всесторонне перечисляет» нападения на СМИ, национальные меньшинства и нарушения верховенства права.

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Эти нападения «явно противоречат» ценностям ЕС, сказала она.

Евроскептик Орбан осудил этот доклад как «злоупотребление властью», заявил, что он содержит «серьезные фактические искажения» и пообещал, что Венгрия «не соглашается с этим шантажом».

Отчет «оскорбляет Венгрию и оскорбляет честь венгерской нации», – сказал Орбан.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты Европарламента обсуждали вопрос о возможном нарушении Венгрией основополагающих принципов ЕС. Уже 12 сентября евродепутаты проголосуют за резолюцию, которая может лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС.

В докладе, подготовленном евродепутатом от Нидерландов Джудит Саргентини, говорится о коррупции в Венгрии, проблемы в конституционной, избирательной и судебной системах, ухудшение ситуации со свободой слова и давления на гражданское общество.