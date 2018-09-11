Defense News: США перебрасывают в Германию больше оружия и солдат

В штабе американских войск в Висбадене объяснили, что усиление произойдет в рамках американских обязательств перед союзниками по НАТО.

Вооруженные силы США усилят свой контингент постоянного базирования в Германии, отправив в европейскую страну дополнительные 1,5 тысячи солдат.

Как сообщает Defense News, новые силы станут подкреплением для 33 тысяч американских военных, которые уже служат на немецкой территории. Усиление американского присутствия будет происходить путем создания новых боевых подразделений вместо передислокации через Атлантический океан уже существующих.

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В частности, Вооруженные силы США собираются создать на немецкой территории два командных штаба артиллерийских бригад, два батальона систем залпового огня и батальон противовоздушной обороны малой дальности. Укомплектование новых подразделений американской армии на немецкой территории планируют завершить до сентября 2020 года.

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Полковник Терри Андерсон, который был военным атташе в Берлине, пояснил, что этот шаг Вашингтона отражает намерение «восстановить баланс боевой силы на уровне дивизий». Он добавил, что артиллерия и подразделения ПВО доукомплектуют такие блоки войск в сочетании с американскими подразделениями, которые уже базируются в Германии. Решение усилить силы армии США в европейской стране появилось через несколько месяцев после того, как администрация Дональда Трампа объявила о намерении пересмотреть военное присутствие США в Германии.